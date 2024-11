Pudlich verhindert Schlimmeres Torhüterin ist Wissens einziger Lichtblick bei Schlappe 10.11.2024, 16:19 Uhr

i Symbolbild dpa

Bei nur elf eigenen Treffern ist schnell erklärt, wo der Schuh der Handballerinnen des SSV Wissen beim Auswärtsspiel in Rheinbrohl gegen die HSG Römerwall drückte.

Nach dem ersten Sieg in der vergangenen Woche mussten die Bezirksoberliga-Handballerinnen des SSV Wissen in Rheinbrohl eine herbe Auswärtsniederlage einstecken. 26:11 (13:5) siegte die HSG Römerwall am Ende über die dezimiert angereisten Siegstädterinnen.

