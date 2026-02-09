Ein neuerliches Krimispiel Torhüter Can Adanir hält Ferndorfs Sieg in Krefeld fest René Weiss 09.02.2026, 09:06 Uhr

i Ferndorfs Trainer Ceven Klatt (links) durfte in Krefeld das zweite Mal in dieser Saison einen Sieg mit einem Tor Unterschied bejubeln. René Weiss

Bereits das achte Mal entschied ein Treffer über Sieg oder Niederlage beim Handball-Zweitligist aus dem Siegerland. Adanir parierte 16 Mal, darunter den entscheidenden Wurf in der Schlusssekunde. Der Sieg festigt den Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Ein letztes Mal tauchte Can Adanir ab, parierte den Wurf des Ex-Ferndorfers Christopher Klasmann – drei Sekunden später war der Torhüter des TuS Ferndorf das Zentrum einer Traube jubelnder Handballer aus dem Siegerland. Die 16. Parade des 26-Jährigen im Zweitliga-Auswärtsspiel des TuS bei Aufsteiger HSG Krefeld war der Schlusspunkt unter ein neuerliches Krimispiel mit einem Tor Unterschied.







Artikel teilen

Artikel teilen