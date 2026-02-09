Bereits das achte Mal entschied ein Treffer über Sieg oder Niederlage beim Handball-Zweitligist aus dem Siegerland. Adanir parierte 16 Mal, darunter den entscheidenden Wurf in der Schlusssekunde. Der Sieg festigt den Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
Lesezeit 2 Minuten
Ein letztes Mal tauchte Can Adanir ab, parierte den Wurf des Ex-Ferndorfers Christopher Klasmann – drei Sekunden später war der Torhüter des TuS Ferndorf das Zentrum einer Traube jubelnder Handballer aus dem Siegerland. Die 16. Parade des 26-Jährigen im Zweitliga-Auswärtsspiel des TuS bei Aufsteiger HSG Krefeld war der Schlusspunkt unter ein neuerliches Krimispiel mit einem Tor Unterschied.