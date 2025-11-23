Torhüter Ben Fischer zieht früheren Kollegen den Zahn

Mit Saisonsieg Nummer 7 hat der TuS Holzheim die jüngste Niederlage in Idstein vergessen lassen. Beim 30:23-Erfolg gegen die zweite Welle der TSG Münster täuscht das am Ende klare Resultat aber. Dem TuS wurde von den Kelkheimern alles abverlangt.
Lesezeit 3 Minuten
Der TuS Holzheim hat ein richtungsweisendes Spiel in der Handball-Oberliga Hessen Mitte deutlich für sich entschieden. Durch den 30:23 (13:11)-Heimsieg gegen die Zweitvertretung der TSG Münster bleibt der Regionalliga-Absteiger in der Tabelle vorn dabei.