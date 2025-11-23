Handball-Oberliga Torhüter Ben Fischer zieht früheren Kollegen den Zahn René Weiss 23.11.2025, 12:30 Uhr

i Holzheims Laurin Moos setzt sich hier trotz energischer Bewachung entschlossen am gegnerischen Kreis durch. Andreas Hergenhahn

Mit Saisonsieg Nummer 7 hat der TuS Holzheim die jüngste Niederlage in Idstein vergessen lassen. Beim 30:23-Erfolg gegen die zweite Welle der TSG Münster täuscht das am Ende klare Resultat aber. Dem TuS wurde von den Kelkheimern alles abverlangt.

Der TuS Holzheim hat ein richtungsweisendes Spiel in der Handball-Oberliga Hessen Mitte deutlich für sich entschieden. Durch den 30:23 (13:11)-Heimsieg gegen die Zweitvertretung der TSG Münster bleibt der Regionalliga-Absteiger in der Tabelle vorn dabei.







Artikel teilen

Artikel teilen