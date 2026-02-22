VfL Hagen legt Einspruch ein Tor-Fauxpas bei Remis: Was ist Ferndorfs Jubel wert? René Weiss 22.02.2026, 11:29 Uhr

i Finn Scharnweber (Foto) und der TuS Ferndorf jubelten über ein Remis in einem nervenaufreibenden und immer engen Westfalen-Derby beim VfL Eintracht Hagen. Doch hält der Punkt einer juristischen Prüfung stand? René Weiss

Am Ende war es nicht das nervenaufreibende, temporeiche, gutklassige Zweitliga-Derby zwischen Hagen und Ferndorf, das für das große Gesprächsthema sorgte. Stattdessen wurde über das nackte Ergebnis diskutiert, denn das hätte ein anderen sein müssen.

Freitagabend, das Zweitliga-Derby zwischen dem VfL Eintracht Hagen und dem TuS Ferndorf ist beendet – aber mit welchem Ergebnis eigentlich? Die Instagram-Seiten beider Vereine sprechen zunächst von einem 32:32, die Homepage der Handball-Bundesliga von einem 32:31 für Hagen.







