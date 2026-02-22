Am Ende war es nicht das nervenaufreibende, temporeiche, gutklassige Zweitliga-Derby zwischen Hagen und Ferndorf, das für das große Gesprächsthema sorgte. Stattdessen wurde über das nackte Ergebnis diskutiert, denn das hätte ein anderen sein müssen.
Lesezeit 2 Minuten
Freitagabend, das Zweitliga-Derby zwischen dem VfL Eintracht Hagen und dem TuS Ferndorf ist beendet – aber mit welchem Ergebnis eigentlich? Die Instagram-Seiten beider Vereine sprechen zunächst von einem 32:32, die Homepage der Handball-Bundesliga von einem 32:31 für Hagen.