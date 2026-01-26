Topspiel in Koblenz endet nach einem Hin und Her 24:24

Das Spitzenspiel der Handball-Oberliga zwischen dem HC Koblenz und Primus HSG Wittlich endete ohne Sieger. Derweil freute sich die Vallender Reserve über einen Sieg gegen Bitburg, während HB Mülheim-Urmitz II gegen Bad Ems verlor.

Handball kurios in Koblenz, eine geglückte Revanche und ein missglückter Revancheversuch, dieser Spieltag der Handball-Oberliga hat wirklich allerhand geboten.

Die meisten Zuschauer beim Spitzenspiel in der gut gefüllten Beatushalle werden sich nachher gefragt haben: „Was war das denn?