Das Spitzenspiel der Handball-Oberliga zwischen dem HC Koblenz und Primus HSG Wittlich endete ohne Sieger. Derweil freute sich die Vallender Reserve über einen Sieg gegen Bitburg, während HB Mülheim-Urmitz II gegen Bad Ems verlor.
Handball kurios in Koblenz, eine geglückte Revanche und ein missglückter Revancheversuch, dieser Spieltag der Handball-Oberliga hat wirklich allerhand geboten. HC Koblenz – HSG Wittlich 24:24 (10:13)Die meisten Zuschauer beim Spitzenspiel in der gut gefüllten Beatushalle werden sich nachher gefragt haben: „Was war das denn?