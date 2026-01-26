Sieg für Vallendarer Reserve
Topspiel in Koblenz endet nach einem Hin und Her 24:24
Trainier Julian Vogt hatte an der Taktiktafel allerhand zu tun beim 24:24 im Heimspiel des HC Koblenz gegen Oberliga-Tabellenführer HSG Wittlich.
Jörg Niebergall

Das Spitzenspiel der Handball-Oberliga zwischen dem HC Koblenz und Primus HSG Wittlich endete ohne Sieger. Derweil freute sich die Vallender Reserve über einen Sieg gegen Bitburg, während HB Mülheim-Urmitz II gegen Bad Ems verlor.


Handball kurios in Koblenz, eine geglückte Revanche und ein missglückter Revancheversuch, dieser Spieltag der Handball-Oberliga hat wirklich allerhand geboten. HC Koblenz – HSG Wittlich 24:24 (10:13)Die meisten Zuschauer beim Spitzenspiel in der gut gefüllten Beatushalle werden sich nachher gefragt haben: „Was war das denn?

