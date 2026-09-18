HSG Hunsrück Top-Spiel gegen Marpingen ohne Melissa Gräber? Michael Bongard 18.09.2026, 12:15 Uhr

i Wird Melissa Gräber (graues Trikot, am Ball) im Spitzenspiel gegen die HSG Marpingen mitwirken können? Die Torjägerin der HSG Hunsrück zog sich im Abschlusstraining wohl eine Zerrung zu. Holger Teusch

Die Saison in der Regionalliga der Frauen ist noch jung, aber am Samstag (19.30 Uhr) steht in der Kleinicher Hirtenfeldhalle das erste Spitzenspiel an, wenn die HSG Hunsrück auf die Moskitos aus Marpingen trifft.

Drei Mannschaften in der nur noch elfköpfigen Handball-Regionalliga Südwest der Frauen (nach dem Rückzug des TV Bodenheim) haben eine makellose Bilanz aufzuweisen: Die VTV Mundenheim und die HSG Hunsrück stehen bei 4:0 Zählern, ganz oben thront die HSG Marpingen mit 6:0 Punkten.







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