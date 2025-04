Kann es etwas Schöneres geben, als die Meisterschaft im Spitzenspiel perfekt zu machen? Die Handballerinnen des HSV Sobernheim II krönten ihre exzellente Saison gegen den hartnäckigsten Konkurrenten, die Zweitvertretung der TG Osthofen. Mit dem 27:23 (14:9) holten sie sich den Titel und revanchierten sich zugleich für die erste Saisonniederlage in der Bezirksoberliga. Und das in der heimischen Dümmler-Halle mit vielen treuen Fans im Rücken.

„Egal, wen ich eingewechselt habe, jede Spielerin war Feuer und Flamme.“ Mark Fischer

„Die Stimmung in der Halle war mega“, freute sich Mark Fischer, der das Team gemeinsam mit Co-Trainer Linus Milferstedt zur Meisterschaft geführt hatte. Einen ersten Gänsehautmoment erlebte Fischer, als Johanna Sutor zum 1:1 ausglich und die Halle erstmals bebte. Der anfängliche Rückstand sollte der einzige für den HSV bleiben, der den Gegner gut im Griff hatte und sich Stück für Stück absetzte. Fischer war begeistert, wie motiviert seine Spielerinnen waren, wie gut sie die Vorgaben umsetzten und wie gut das Zusammenspiel klappte. Kurzum, ein mehr als verdienter Sieg. „Die Mannschaftsleistung war sensationell. Egal, wen ich eingewechselt habe, jede Spielerin war Feuer und Flamme“, schwärmte der Trainer und fügte begeistert an: „Wir haben ganz, ganz tollen Handball gespielt.“

Eileen Franzmann glänzt als Aushilfe im Tor

Und auch eine starke Saison. 14 Siegen und einem Remis stehen lediglich zwei Niederlagen gegenüber. Die Meisterschaft hat sich das Team redlich verdient, hatte dabei auch verletzungsbedingten Rückschlägen getrotzt. So waren in Alexandra Jacob und Paula Schneider zwei Führungsspielerinnen lange ausgefallen. Im entscheidenden Heimspiel gegen die Osthoferinnen fehlten Lena Berger und Barbara Renzmann-Schmidt, die beiden Torhüterinnen waren mit der HSV-Ersten auf Abschlussfahrt. Kurzerhand sprang Eileen Franzmann ein, und die Aushilfe machte einen erstklassigen Job. „Eileen hat ein Bombenspiel gemacht, sie war ein sehr, sehr großer Faktor“, lobte Fischer, der auch ein Dankeschön an die große Fan-Gemeinde hinterherschickte: „Wir haben immer mehr Fans dazugewonnen. Wir haben den Zuschauern, die regelmäßig kommen und uns unterstützen, einiges zu verdanken.“

Dementsprechend schwer fällt es ihm, sich nach drei Jahren von seinem Team verabschieden zu müssen. Aus beruflichen und privaten Gründen fehlt ihm die Zeit, als Trainer weiterzumachen. Auch am Tag der Meisterschaft musste er arbeiten, sodass er die spontane Meisterfeier nach dem Abpfiff verpasste. Doch natürlich soll der Titelgewinn noch einmal ausgiebig gefeiert werden.

Das schönste Abschiedsgeschenk für den Trainer

Im Rückblick ist der HSV-Trainer stolz, wie sich sein Team entwickelt hat. „Im ersten Jahr haben wir gegen den Abstieg gespielt, vergangenes Jahr haben wir die Meisterschaft knapp verpasst, und jetzt haben wir so eine Bombensaison gespielt“, sagte Fischer und ergänzte: „Das ist eine ganz tolle Mannschaft. Es tut mir schon ein bisschen weh, dass ich jetzt gehe.“ Mit der Meisterschaft haben ihm seine Spielerinnen das schönste Abschiedsgeschenk gemacht.

Fischer kann sich noch gut erinnern, wie alles begonnen hatte. Während des Thekendienstes in der Dümmler-Halle hatte er den Spielerinnen zugeschaut und war überzeugt gewesen, dass viel mehr Potenzial in dem Team steckt. „Ich bin dann in die Trainerrolle reingerutscht, erst als Co-Trainer, dann als Trainer. Und jede einzelne Spielerin hat sich in der Zeit entwickelt. Mittlerweile können die Mädels richtig tollen Handball spielen“, erzählte Fischer und fügte schmunzelnd an: „Es ist schön zu sehen, dass ich damals recht hatte.“

Gerne hätten die Bad Sobernheimerinnen auch im zweiten Heimspiel des Wochenendes ihre Qualitäten bewiesen, doch der HSV Alzey II verzichtete auf die Austragung, sodass die HSV-Zweite die Punkte kampflos erhält. Zum Abschluss der Saison sind sie am Samstag bei der FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott Mainz IV zu Gast und wollen Sieg Nummer 15 eintüten.