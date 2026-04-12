In der Handball-Regionalliga Südwest dominiert Vallendar weiterhin, Reuland glänzt mit 10 Toren. Derweil hat Mülheim-Urmitz sein Heimspiel verloren.
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Während sich Titelaspirant HV Vallendar im Auswärtsspiel der Handball-Regionalliga Südwest in Dudenhofen keine Blöße gegeben hat, verlor HB Mülheim-Urmitz das Heimspiel gegen die Sportfreunde Budenheim.HB Mülheim-Urmitz – SF Budenheim 29:34 (13:17) Viel Mühe, viel Kampf, den die 250 Zuschauer in der Mülheimer Philipp-Heift-Sporthalle honorierten – am Ende gelang HB gegen die favorisierten Budenheimern aber keine Überraschung. ...