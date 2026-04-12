Mülheim-Urmitz verliert 29:34 Titelanwärter Vallendar löst Auswärtsaufgabe souverän Lutz Klattenberg 12.04.2026, 13:15 Uhr

i Die Meisterschaft fest im Blick: Vallendars Torben Waldgenbach (am Ball, hier im Spiel gegen Offenbach) schließt ab. Im Hintergrund beobachtet Florian Schmitt (Nr. 7) die Szene. Wolfgang Heil

In der Handball-Regionalliga Südwest dominiert Vallendar weiterhin, Reuland glänzt mit 10 Toren. Derweil hat Mülheim-Urmitz sein Heimspiel verloren.

Während sich Titelaspirant HV Vallendar im Auswärtsspiel der Handball-Regionalliga Südwest in Dudenhofen keine Blöße gegeben hat, verlor HB Mülheim-Urmitz das Heimspiel gegen die Sportfreunde Budenheim.HB Mülheim-Urmitz – SF Budenheim 29:34 (13:17) Viel Mühe, viel Kampf, den die 250 Zuschauer in der Mülheimer Philipp-Heift-Sporthalle honorierten – am Ende gelang HB gegen die favorisierten Budenheimern aber keine Überraschung. ...







Artikel teilen

Artikel teilen