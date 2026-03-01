HSV Sobernheim siegt mühelos Tino Stumps genießt ein ganz entspanntes Spiel Tina Paare 01.03.2026, 13:01 Uhr

i Einen entspannten Abend verbrachten die HSV-Trainer Tino Stumps (links) und Jan-Philipp Lang an der Seitenlinie. Klaus Castor

Es war eine Pflichtaufgabe, doch die erfüllte der HSV Sobernheim souverän. Gegen den TV Nieder-Olm II, das Verbandsliga-Schlusslicht, feierte der HSV einen deutlichen Sieg.

Die Heimspiel-Serie ist erfolgreich gestartet: mit einem Kantersieg. Den TV Nieder-Olm II hatten die Verbandsliga-Handballer des HSV Sobernheim gut im Griff und feierten einen 36:20 (14:9)-Erfolg. Sehr zur Freude ihres Trainers. „Wir wollen in den fünf Heimspielen, die wir in Folge haben, ein paar Punkte holen.







