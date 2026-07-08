HSG Hunsrück Termin für DHB-Pokalspiel gegen Metzingen steht fest Michael Bongard 08.07.2026, 17:02 Uhr

i Rückraumakteurin Dunya Mohebzada war bei den Testspiel-Erfolgen in Kleinich gegen Kastel und Merchweiler mit jeweils sechs Treffern die beste Torschützin der HSG Hunsrück. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Der Termin für das Spiel des Jahres für die HSG Hunsrück steht fest: Die Regionalliga-Handballerinnen treffen am 23. August in Sohren in der ersten Runde des DHB-Pokals auf den Bundesligisten TuS Metzingen.

Handball-Regionalligist und Rheinlandpokalsieger HSG Hunsrück trifft in der ersten Runde des DHB-Pokals der Frauen auf den Bundesligisten TuS Metzingen. Nun steht fest, wann und wo gespielt wird: Am Sonntag, 23. August, um 16 Uhr begrüßen die Irmenach/Gösenrotherinnen in Sohren den Erstligisten vom Fuße der Schwäbischen Alb nahe Reutlingen.







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