Holzheim II verliert erneut Tempospiel und Torabschluss bleiben die Problemfelder Stefan Nink 06.10.2026, 08:40 Uhr

i Routinier Lennart Jakobi (beim Torwurf) blieb mit der Holzheimer Zweiten gegen Elvtille rund 40 Minuten in Schlagdistanz, musste dann aber doch abreißen lassen. Andreas Hergenhahn/Archiv

Es war abzusehen, dass es angesichts personeller Nöte für die Reserve des TuS Holzheim in der Handball-Bezirksoberliga schwer werden würde. Nach der vierten Niederlage hintereinander hat der Kampf um den Klassenverbleib bereits begonnen.

Viertes Spiel, vierte Niederlage: Die zweite Formation des TuS Holzheim musste in der Handball-Bezirksoberliga weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten und steckt nach dem 25:31 (14:18) gegen die TG Eltville als punktloses Schlusslicht bereits tief im Tabellenkeller fest.







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