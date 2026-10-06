Holzheim II verliert erneut
Tempospiel und Torabschluss bleiben die Problemfelder
Routinier Lennart Jakobi (beim Torwurf) blieb mit der Holzheimer Zweiten gegen Elvtille rund 40 Minuten in Schlagdistanz, musste
Routinier Lennart Jakobi (beim Torwurf) blieb mit der Holzheimer Zweiten gegen Elvtille rund 40 Minuten in Schlagdistanz, musste dann aber doch abreißen lassen.
Andreas Hergenhahn/Archiv

Es war abzusehen, dass es angesichts personeller Nöte für die Reserve des TuS Holzheim in der Handball-Bezirksoberliga schwer werden würde. Nach der vierten Niederlage hintereinander hat der Kampf um den Klassenverbleib bereits begonnen.

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Viertes Spiel, vierte Niederlage: Die zweite Formation des TuS Holzheim musste in der Handball-Bezirksoberliga weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten und steckt nach dem 25:31 (14:18) gegen die TG Eltville als punktloses Schlusslicht bereits tief im Tabellenkeller fest.
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