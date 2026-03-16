Platz vier in der Tabelle ist der Lohn für die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld nach ihrem klaren Heimsieg gegen den SV Bous. Der Trainer nimmt sogar Rang drei in den Blick.
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Keine Probleme, um den SV Bous in der heimischen Sporthalle am Berg zu bezwingen, hatten die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld. 37:24 (17:9) hieß es am Ende für das Team von Trainer Martin Rozycki, der während der Partie munter durchwechselte, um möglichst allen Akteuren Spielzeit zu verschaffen.