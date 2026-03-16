TVB schlägt den SV Bous klar Tempo ist der Birkenfelder Schlüssel zum Sieg Sascha Nicolay 16.03.2026, 16:36 Uhr

i Lukas Schöpfer lupft die Kugel über Christian Frank im Tor des SV Bous. Am Ende gewann der TV Birkenfeld in der heimischen Sporthalle am Berg mit 37:24. Stefan Ding. stefan Ding

Platz vier in der Tabelle ist der Lohn für die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld nach ihrem klaren Heimsieg gegen den SV Bous. Der Trainer nimmt sogar Rang drei in den Blick.

Keine Probleme, um den SV Bous in der heimischen Sporthalle am Berg zu bezwingen, hatten die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld. 37:24 (17:9) hieß es am Ende für das Team von Trainer Martin Rozycki, der während der Partie munter durchwechselte, um möglichst allen Akteuren Spielzeit zu verschaffen.







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