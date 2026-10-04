Der Weg des notwendig gewordenen Neuaufbaus beim TuS Holzheim ist steinig. Nach der 31:37-Niederlage bei der HSG EppLa sind die Ardecker bereits in der Gefahrenzone der Handball-Oberliga angekommen und benötigen dringend Erfolgserlebnisse.
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Miguel Esteves, Trainer des TuS Holzheim, musste nach der 31:37 (13:18)-Schlappe seiner Schützlinge in der Handball-Oberliga bei der HSG Eppstein/Langenhain zunächst einmal durchstarten und stürmte schnurstracks in die Kabine. „Es ist nach diesem Spiel schwer für mich die Ruhe zu bewahren“, schimpfte der temperamentvolle Portugiese nach dem Schlusssignal.