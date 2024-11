Tabellenführer Vallendar kommt: Rheinland-Kracher in Kastellaun

Das ist das Beste, was der Männerhandball im Rheinland derzeit zu bieten hat: Der Tabellenvierte HSG Kastellaun/Simmern (8:4 Punkte) und der makellose Tabellenführer HV Vallendar (10:0 Zähler) stehen sich am Samstag (20 Uhr) in der IGS-Halle im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest gegenüber.