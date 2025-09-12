Der HSV Sobernheim startet in die Handball-Verbandsliga mit einem veränderten Kader. Trotz Abgängen und einem schweren Auftakt in Gau-Algesheim ist Coach Tino Stumps heiß auf den Start.

Einen nicht unbedeutenden Umbruch haben die Handballer des HSV Sobernheim hinter sich, in Jan Hargesheimer, Tim Schlarb, Niclas Reuther, Jannis Barwig und Philipp Schütt stehen fünf feste Größen der vorigen Saison vorerst nicht mehr zur Verfügung. „Das ist ein ziemlich großer Aderlass“, sagt Trainer Tino Stumps vor der Auftaktpartie in der Verbandsliga am Samstag, 17.30 Uhr, in Gau-Algesheim bei der TSG Ober-Hilbersheim und fügt an: „Im Rückraum fangen wir fast von vorne an.“

Aufgefüllt wurde der Kader aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend, dazu kam kurzfristig ein externer Zugang. Dennis Forsch, der bislang für den HSV Hockenheim gespielt hat, ist nach Bad Kreuznach gezogen und wurde, als er sich in Bad Sobernheim im Training vorstellte, gleich zum Bleiben überredet. „Menschlich hat er sofort eingeschlagen“, sagt Stumps. „Auch spielerisch ist er ein Glücksgriff. Aber davon hätte ich gerne ein, zwei mehr gehabt.“ Der Trainer hofft, dass es gelingt, in einigen Partien auf Schlarb zurückzugreifen. Der Verein bemüht sich, für den in Bremen studierenden Rückraumschützen ein Zweitspielrecht zu erhalten.

„Für die Leute, die in der vorigen Saison die Tore geworfen haben, müssen andere in die Bresche springen.“

Tino Stumps

Wegen der starken Fluktuation setzte Stumps in der Vorbereitung keine neuen Akzente. „Der Schwerpunkt lag auf der Integration der Neuen“, erläutert der Trainer. „Es braucht Zeit, ihnen zu erklären, was wir gerne spielen.“ Eine Hierarchie muss sich bilden, die Aufgaben werden neu verteilt. „Wir müssen uns umorientieren“, sagt Stumps. „Für die Leute, die in der vorigen Saison die Tore geworfen haben, müssen andere in die Bresche springen.“

Anfang Juli nahm der HSV den Trainingsbetrieb auf, neben zwei regulären Einheiten pro Woche verpflichtete Stumps seine Männer zu individuellen Laufeinsätzen, von denen sie ihm auch berichten mussten. Spielpraxis sammelte die Mannschaft in Testpartien, von denen die letzten beiden allerdings ausfielen, weil die Gegner kurzfristig absagten. „Das war sehr ärgerlich“, sagt Stumps. „Ich hätte gern ein Testspiel mehr gehabt.“ Trotzdem klagt er nicht, der Auftakt komme für seine Mannschaft zu früh. „Es wird Zeit, dass es losgeht“, sagt der Trainer. „Man hat so ein gewisses Kribbeln.“

Der erste Gegner ist der Top-Favorit

Die Klasse schätzt er kaum schwächer ein als die Oberliga der Vorsaison, in der die Bad Sobernheimer den achten Platz belegt hatten und wegen der Ligenreform jetzt mit der Verbandsliga vorliebnehmen müssen. Sollten am Ende der Saison die beiden Staffeln der Klasse zusammengelegt werden, was noch nicht feststeht, wartet auf den HSV eine Herausforderung. „Einen Platz zwischen zwei und fünf zu erreichen, ist eine Mammutaufgabe“, sagt Stumps. „Das aber werden alle Vereine wollen.“ Dass er nicht quasi ein zweites Mal absteigen will, ist eine Selbstverständlichkeit, doch er formuliert das Ziel vorsichtig. „Wir wollen überall Punkte holen, wenn es geht, mehr als in der vorigen Saison“, sagt der Trainer. „Wozu das dann reicht, werden wir sehen.“

Sein Top-Favorit ist die TSG Ober-Hilbersheim, jener Gegner, bei dem der HSV am Samstag antritt. Die TSG ist seit zwei Jahren ungeschlagen, hat einen Durchmarsch in die Verbandsliga hingelegt und ist noch nicht satt. Viele Spieler haben Erfahrung in höheren Aktivenklassen gesammelt oder in der A-Jugend-Bundesliga gespielt. „Das ist eine gut ausgebildete Mannschaft, eine Truppe, die super Spaß macht“, sagt der HSV-Trainer und ergänzt: „Da kommt etwas auf uns zu. Wir fahren nicht als Favorit dort hin.“ Die Größe der Aufgabe allerdings reizt ihn, die TSG ist für ihn ein Gegner, mit dem man sich messen möchte. In der Vorbereitung verlor der HSV ein Testspiel relativ deutlich, doch da probierten beide Trainer noch viel aus.

Kader des HSV Sobernheim

Zugänge: Simon Steines, Janosch Schneider (beide zweite Mannschaft), Dennis Forsch (HSV Hockenheim), Daniel Murschel, Gabriel Dietz, Fabian Baus (alle eigene Jugend).

Abgänge: Jan Hargesheimer (Karriereende), Tim Schlarb, Niclas Reuther, Jannis Barwig, Philipp Schütt (stehen alle beruflich oder studienbedingt nicht zur Verfügung).

Tor: Emil Essling, Linus Milferstedt.

Rückraum: Fabian Teuscher, Simon Steines, Mark Fischer, Yannick Maschtowski, Dennis Forsch, Tillman Groh, Fabian Baus, Daniel Murschel.

Kreis: Max Maschtowski, Piet Jores.

Außen: Michel Kappes, Janosch Schneider, Paul Mitschke, Gabriel Dietz.

Trainer: Tino Stumps.