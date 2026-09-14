Mit einer personellen Überraschung wartet der HSV Sobernheim zum Saisonstart auf. Ein Eigengewächs ist zurück und soll die jungen Spieler im Team führen.
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Tino Stumps war bedient. Sein HSV Sobernheim hatte sich zum Bezirksoberliga-Auftakt bei der HSG Mutterstadt/Ruchheim gut verkauft und zwischenzeitlich mit sechs Toren geführt. Trotzdem stand am Ende eine 23:25 (16:14)-Niederlage. „Das ist niederschmetternd in einem Spiel, in dem wir es wirklich gut gemacht haben“, sagte der HSV-Trainer.