HSV Sobernheim verliert knapp Stumps: „Es sieht aus, als hätten wir uns geprügelt“ Tina Paare 14.09.2026, 14:27 Uhr

i Beim Felketurnier spielte Julian Sehls (schwarzes Trikot) für das Medialine-Werksteam, ab sofort läuft er wieder für seinen Heimatverein HSV Sobernheim auf. Edgar Daudistel

Mit einer personellen Überraschung wartet der HSV Sobernheim zum Saisonstart auf. Ein Eigengewächs ist zurück und soll die jungen Spieler im Team führen.

Tino Stumps war bedient. Sein HSV Sobernheim hatte sich zum Bezirksoberliga-Auftakt bei der HSG Mutterstadt/Ruchheim gut verkauft und zwischenzeitlich mit sechs Toren geführt. Trotzdem stand am Ende eine 23:25 (16:14)-Niederlage. „Das ist niederschmetternd in einem Spiel, in dem wir es wirklich gut gemacht haben“, sagte der HSV-Trainer.







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