Das zweite Duell mit dem HC Gonsenheim verlief für die Oberliga-Handballer der HSG Nahe-Glan deutlich besser als die Klatsche zwei Tage zuvor. Doch zu einem Erfolgserlebnis reichte es auch im schnellen Rückspiel nicht. In der Kirner Kyrau-Halle unterlag die HSG mit 23:26 (7:11).

„Wir haben uns teuer verkauft“, stellte HSG-Trainer Mark Bertram fest und fügte an: „Wir hatten das erste Spiel sehr gut analysiert und haben die richtigen Schlüsse gezogen.“ So stimmte dieses Mal die Einstellung bei seinen Jungs, auch im gebundenen Spiel überzeugte die Abwehrarbeit des Teams aus Kirn und Meisenheim. „Natürlich sind die Gonsenheimer mit Tempogegenstößen erfolgreich gewesen. Das kannst du nicht komplett verhindern, aber insgesamt waren wir in der Deckung deutlich stärker“, sagte Bertram, dessen Team statt 43 Gegentoren dieses Mal nur 26 kassierte.

„Das weinende Auge ist, dass noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre.“ Mark Bertram

„Das weinende Auge ist, dass noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre“, erläuterte der HSG-Trainer und fügte an: „Dann nämlich, wenn wir im Angriffsspiel besser agiert hätten.“ Ungenauigkeiten, die zu technischen Fehlern oder Fehlpässen führten, bremsten zu häufig die Torbemühungen der Gastgeber. Zudem zog Gästekeeper Michel Rösch der HSG mehrfach den Zahn. Das galt speziell in der zweiten Hälfte, als die Meisenheimer und Kirner permanent einem Rückstand hinterherrennen mussten. Rund um die Pause hatten sich die Gonsenheimer abgesetzt, die HSG ließ nie locker, kam am Ende auch auf drei Treffer heran, aber eben nie in absolute Schlagdistanz.

„Als positiv bewerte ich, dass wir eine deutliche Steigerung gezeigt haben, diese Entwicklung ist sehr wichtig“, lautete das Fazit Bertrams, der eine geschlossene Teamleistung gesehen hatte.

HSG Nahe-Glan: J. Gonzalez y Lingweiler/Kurz – N. Gonzalez y Lingweiler (9), ben Maouia (4), Bleisinger (3), Fuchs (3/2), Fries (2), Schäfer (2), Oldenburg, Blätz, Bergmann, Krauß, Marquis.