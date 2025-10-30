Ein einziges Spiel hat Kastellaun/Simmern im Jahr 2025 in der Oberliga der Frauen verloren – und das war in der Vorsaison im Februar gegen die HSG Hunsrück II. Steckt in der Neuauflage des Derbys am Samstag wieder eine Riesen-Überraschung drin?
Derbyzeit in der Handball-Oberliga der Frauen nach drei Wochen Herbstpause: Der makellose Spitzenreiter HSG Kastellaun/Simmern (12:0 Punkte) begrüßt am Samstag um 19.30 Uhr in der Kastellauner IGS-Halle den Tabellenvierten HSG Hunsrück II (6:6 Zähler).