Kastellaun gegen Hunsrück II Steckt im Derby wieder eine Riesen-Überraschung drin? 30.10.2025, 17:00 Uhr

i Im letzten Derby am 22. Februar stoppte der klare Außenseiter HSG Hunsrück II (in Schwarz, von links mit Louisa Bottlender, Luisa Bach und Lina Wagner) fast sensationell den Gastgeber und haushohen Favoriten HSG Kastellaun/Simmern um Kreisläuferin Anne Gerlach. Hunsrück II siegte damals 24:20 in Kastellaun. Nun kommt es am Samstag (19.30 Uhr) in der IGS-Halle zur Neuauflage des Lokalduells. B&P Schmitt

Ein einziges Spiel hat Kastellaun/Simmern im Jahr 2025 in der Oberliga der Frauen verloren – und das war in der Vorsaison im Februar gegen die HSG Hunsrück II. Steckt in der Neuauflage des Derbys am Samstag wieder eine Riesen-Überraschung drin?

Derbyzeit in der Handball-Oberliga der Frauen nach drei Wochen Herbstpause: Der makellose Spitzenreiter HSG Kastellaun/Simmern (12:0 Punkte) begrüßt am Samstag um 19.30 Uhr in der Kastellauner IGS-Halle den Tabellenvierten HSG Hunsrück II (6:6 Zähler).







