Handball-Bezirksoberliga Steckels Ladys kommen nach verpenntem Start auf Touren 19.10.2025, 13:05 Uhr

i Symbolbild dpa

Nach drei Niederlagen zu Beginn der Runde in der Bezirksoberliga haben die Handballerinnen des TuS Holzheim ausgerechnet gegen die ungeschlagen nach Diez gekommene HSG Goldstein/Schwanheim das erste Erfolgserlebnis verbucht.

Im vierten Anlauf hat’s geklappt: Die Handballerinnen des TuS Holzheim haben in der Bezirksoberliga den Bock umgestoßen und gegen die bis dahin ungeschlagene HSG Goldstein/Schwanheim mit 18:16 (11:8) die Oberhand behalten. Dabei lagen die Ardeckerinnen gegen die Kombinierten aus Frankfurt nach verpenntem Start mit 0:4 in Rückstand.







