Nach drei Niederlagen zu Beginn der Runde in der Bezirksoberliga haben die Handballerinnen des TuS Holzheim ausgerechnet gegen die ungeschlagen nach Diez gekommene HSG Goldstein/Schwanheim das erste Erfolgserlebnis verbucht.
Im vierten Anlauf hat’s geklappt: Die Handballerinnen des TuS Holzheim haben in der Bezirksoberliga den Bock umgestoßen und gegen die bis dahin ungeschlagene HSG Goldstein/Schwanheim mit 18:16 (11:8) die Oberhand behalten. Dabei lagen die Ardeckerinnen gegen die Kombinierten aus Frankfurt nach verpenntem Start mit 0:4 in Rückstand.