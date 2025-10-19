Handball-Bezirksoberliga
Steckels Ladys kommen nach verpenntem Start auf Touren
Nach drei Niederlagen zu Beginn der Runde in der Bezirksoberliga haben die Handballerinnen des TuS Holzheim ausgerechnet gegen die ungeschlagen nach Diez gekommene HSG Goldstein/Schwanheim das erste Erfolgserlebnis verbucht.

Im vierten Anlauf hat’s geklappt: Die Handballerinnen des TuS Holzheim haben in der Bezirksoberliga den Bock umgestoßen und gegen die bis dahin ungeschlagene HSG Goldstein/Schwanheim mit 18:16 (11:8) die Oberhand behalten. Dabei lagen die Ardeckerinnen gegen die Kombinierten aus Frankfurt nach verpenntem Start mit 0:4 in Rückstand.

