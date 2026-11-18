Ungefährdeter Sieg für Engers Starke Torhüterin Dana Apel ist Schlüssel zum Erfolg Moritz Hannappel 18.11.2026, 17:56 Uhr

i Symbolbild dpa

Eine überragende Keeperin sowie ein effizientes Tempospiel machten den Unterschied im Oberliga-Spiel zwischen dem TVE und dem TuS Weibern. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ließ ein Acht-Tore-Lauf die Gastgeberinnen davoneilen.

„Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden. Sobald wir aber in der Partie drin waren, war der Sieg eigentlich nie gefährdet“, bilanzierte Derya Akbulut, Trainerin der Oberliga-Handballerinnen des TV Engers, die im Heimspiel mit 36:24 (20:10) gegen den TuS Weibern siegten.







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