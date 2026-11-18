Eine überragende Keeperin sowie ein effizientes Tempospiel machten den Unterschied im Oberliga-Spiel zwischen dem TVE und dem TuS Weibern. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ließ ein Acht-Tore-Lauf die Gastgeberinnen davoneilen.
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„Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden. Sobald wir aber in der Partie drin waren, war der Sieg eigentlich nie gefährdet“, bilanzierte Derya Akbulut, Trainerin der Oberliga-Handballerinnen des TV Engers, die im Heimspiel mit 36:24 (20:10) gegen den TuS Weibern siegten.