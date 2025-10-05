HSG Nahe-Glan macht’s spannend Starke Defensive hat großen Anteil am ersten Saisonsieg 05.10.2025, 14:07 Uhr

i Freie Bahn: Esmée Huck (am Ball) hat ihre Gegenspielerinnen abgehängt und visiert das Tor an. Einen Treffer steuert sie zum ersten Saisonsieg ihrer HSG-Nahe-Glan bei. Stefan Ding

Das neue Trainer-Duo der Frauen der HSG Nahe-Glan, Marina Bleimehl und Sebastian Franz, darf sich bei seiner Heimpremiere über einen Erfolg feiern. Der hing am Ende aber am seidenen Faden.

Spannender als nötig machten es die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan. Sie sahen in der Kirner Kyrau-Halle schon wie der sichere Sieger aus, gingen aber ein bisschen zu großzügig mit ihren Chancen um und ließen sich von der HSG Lingenfeld/Schwegenheim in den letzten 40 Sekunden auch noch zwei Gegentore einschenken.







