SSV Wissen will ungeschlagene Koblenzer ärgern

Das wahrscheinlich schwierigste Spiel der Restsaison steht am kommenden Wochenende für die Bezirksoberliga-Handballer des SSV Wissen an. In der heimischen Konrad-Adenauer-Halle empfängt der SSV den HC Koblenz IV, welcher nach zehn Spielen mit zehn Siegen auf Rang zwei der Tabelle steht – dies aber nur, da sie drei Spiele weniger haben als der Tabellenführer.

„Nach den ganzen Krankheiten und Ausfällen lichtet sich das Lazarett wieder. Einzig Philip Hombach fällt aus, hinter Max Walterschen steht noch ein kleines Fragezeichen“, blickt SSV-Abteilungsleiter Christian Hombach zuversichtlich auf die Partie am Wochenende.

„Das wäre fantastisch, wenn wir ihnen den ersten Punktverlust der Saison zufügen könnten.“

Christian Hombach, Abteilungsleiter SSV Wissen

„Wir probieren den Gegner, welcher noch ohne Punktverlust natürlich Favorit ist, so lange wie es geht zu ärgern. Das wäre fantastisch, wenn wir ihnen den ersten Punktverlust der Saison zufügen könnten. Dazu müssen wir aber auch von unserem Heimvorteil profitieren und über 60 Minuten konzentriert spielen“, betont Hombach.