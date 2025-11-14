Betzdorf braucht Konzentration SSV Wissen will mit Sieg ins obere Tabellendrittel 14.11.2025, 11:38 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Handball-Bezirksoberliga könnten die Unterschiede zwischen dem SSV Wissen und der DJK Betzdorf aktuell kaum größer sein. Der SSV will mit einem Heimsieg ins obere Tabellendrittel, die DJK will den letzten Tabellenplatz verlassen.

In der Handball-Bezirksoberliga genießen der SSV Wissen und die DJK Betzdorf am Wochenende Heimrecht. Während es bei den Wissenern zuletzt ordentlich lief, mussten die Betzdorfer eine Klatsche nach der anderen verkraften. Der SSV will im oberen Tabellendrittel bleiben, die DJK dagegen ihre Abwehrsorgen in den Griff bekommen.







