Trotz schlechter Vorzeichen SSV Wissen will in der Bezirksoberliga oben mitspielen Jona Heck 09.09.2026, 14:58 Uhr

i Der SSV Wissen will auch in der kommenden Bezirksoberliga-Saison oben angreifen. Manfred Böhmer/balu

Der SSV Wissen kämpft in der Handball-Bezirksoberliga um Spitzenplätze. Trotz Verletzungssorgen und einem Pokal-Debakel wollen sie in der hart umkämpften Liga Eindruck hinterlassen. Trainer Andreas Groß gibt sich kämpferisch.

Mit dem Auswärtsspiel gegen HC Koblenz III startet der SSV Wissen am Samstagnachmittag, 16 Uhr, in die neue Saison in der Handball-Bezirksoberliga der Männer. Nach der durchwachsenen Vorbereitung und dem anschließenden Pokal-Debakel (18:31-Heimniederlage gegen TS Bendorf) wollen die Wissener nach vorne blicken und eine gute Runde in der Bezirksoberliga spielen.







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