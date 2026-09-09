Der SSV Wissen kämpft in der Handball-Bezirksoberliga um Spitzenplätze. Trotz Verletzungssorgen und einem Pokal-Debakel wollen sie in der hart umkämpften Liga Eindruck hinterlassen. Trainer Andreas Groß gibt sich kämpferisch.
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Mit dem Auswärtsspiel gegen HC Koblenz III startet der SSV Wissen am Samstagnachmittag, 16 Uhr, in die neue Saison in der Handball-Bezirksoberliga der Männer. Nach der durchwachsenen Vorbereitung und dem anschließenden Pokal-Debakel (18:31-Heimniederlage gegen TS Bendorf) wollen die Wissener nach vorne blicken und eine gute Runde in der Bezirksoberliga spielen.