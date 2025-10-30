Nachdem die Herbstferien zu Ende sind, nehmen auch die Amateur-Ligen in den Hallensportarten so richtig Fahrt auf. Im Kreis Altenkirchen genießen gleich beide Handball-Bezirksoberligisten Heimvorteil – und werden vor schwere Aufgaben gestellt ...
Lesezeit 1 Minute
In der Handball-Bezirksoberliga sind die Vertreter aus dem Kreis Altenkirchen wieder gefragt. Beide Teams genießen dabei Heimvorteil.SSV Wissen – HC Koblenz III (Sa., 18.30 Uhr, Halle der BBS). Die vierte und damit letzte Saisonpartie der „Siegstädter“ liegt am Samstag fast genau vier Wochen zurück.