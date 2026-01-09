Zu Gast in Bassenheim SSV Wissen nimmt sechsten Saisonsieg ins Visier Lukas Erbelding 09.01.2026, 14:00 Uhr

i Der SSV Wissen (am Ball Nummer Wladimir Tomm) bestreitet an diesem Samstag sein erstes Spiel im neuen Jahr und peilt ähnlich wie in der Partie gegen HB Mülheim-Urmitz III einen Erfolg an. Manfred Böhmer/balu

Für den SSV Wissen ist die Winterpause in der Handball-Bezirksoberliga beendet. Am Samstagabend beim TV Bassenheim peilt der SSV seinen sechsten Saisonsieg an.

Zuletzt waren die Bezirksoberliga-Handballer des SSV Wissen Mitte Dezember in einem Pflichtspiel aktiv. Dabei ließ es der SSV richtig krachen, feierte einen 41:28-Erfolg gegen HB Mülheim-Urmitz III. Mit einer Bilanz von fünf Siegen, einem Remis und drei Niederlagen verabschiedeten sich die Wissener in die Winterpause, die an diesem Samstagabend endet.







Artikel teilen

Artikel teilen