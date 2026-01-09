Zu Gast in Bassenheim
SSV Wissen nimmt sechsten Saisonsieg ins Visier
Der SSV Wissen (am Ball Nummer Wladimir Tomm) bestreitet an diesem Samstag sein erstes Spiel im neuen Jahr und peilt ähnlich wie in der Partie gegen HB Mülheim-Urmitz III einen Erfolg an.
Für den SSV Wissen ist die Winterpause in der Handball-Bezirksoberliga beendet. Am Samstagabend beim TV Bassenheim peilt der SSV seinen sechsten Saisonsieg an.

Zuletzt waren die Bezirksoberliga-Handballer des SSV Wissen Mitte Dezember in einem Pflichtspiel aktiv. Dabei ließ es der SSV richtig krachen, feierte einen 41:28-Erfolg gegen HB Mülheim-Urmitz III. Mit einer Bilanz von fünf Siegen, einem Remis und drei Niederlagen verabschiedeten sich die Wissener in die Winterpause, die an diesem Samstagabend endet.

