SSV Wissen nimmt sechsten Saisonsieg ins Visier

Für den SSV Wissen ist die Winterpause in der Handball-Bezirksoberliga beendet. Am Samstagabend beim TV Bassenheim peilt der SSV seinen sechsten Saisonsieg an.
Zuletzt waren die Bezirksoberliga-Handballer des SSV Wissen Mitte Dezember in einem Pflichtspiel aktiv. Dabei ließ es der SSV richtig krachen, feierte einen 41:28-Erfolg gegen HB Mülheim-Urmitz III. Mit einer Bilanz von fünf Siegen, einem Remis und drei Niederlagen verabschiedeten sich die Wissener in die Winterpause, die an diesem Samstagabend endet.