War das Spiel in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen, zogen die Siegstädter dank einer starken zweiten Halbzeit Tor um Tor davon. Hinten überzeugte das Torhütergespann, vorne zeichneten sich mehrere Spieler treffsicher aus.

i Symbolbild dpa

Nach der knappen Niederlage in der vergangenen Woche durften sich die Handballer des SSV 95 Wissen über den ersten Sieg der neuen Saison freuen. Bei der dritten Mannschaft von Handball Mülheim-Urmitz sicherten sich die Schützlinge von Trainer Andreas Groß einen ungefährdeten 41:29-Erfolg. „Nach einer zunächst unnötig spannenden Anfangsphase drehten wir vor allem in der zweiten Halbzeit auf“, bilanzierte ein zufriedener SSV-Coach.

Nach 68 Sekunden gingen die Gastgeber in Führung. Fortan entwickelte sich ein enges Duell. Die erste Führung für die Wissener war das 4:5 von Max Walterschen (6:34 Minuten). Nach 24 Minuten stand es lediglich 14:16 aus Sicht der Gastgeber. Trainer Groß sah im eigenen Spiel zu wenig Tempo und im gebundenen Angriff ein zu statisches Wirken. Erst kurz vor der Pause sorgte Rückraumspieler Walterschen mit einem Doppelschlag für das 15:19-Halbzeitergebnis.

Leistungssteigerung in Halbzeit zwei

Das Bild, das sich dann in den letzten Minuten der ersten Halbzeit andeutet, wurde nach dem Seitenwechsel immer klarer: „Aus einer stabilen Deckung heraus nutzten wir unsere Chancen konsequent und bauten die Führung Tor um Tor aus“, zeigte sich Groß hinterher zufrieden. Spätestens beim 20:29 in der 45. Minute sei die Partie entschieden gewesen. „Besonders die überragende Torhüterleistung des Gespanns Daniel Reifenrath/Jan Kilian legte den Grundstein für die starke zweite Hälfte – immer wieder entschärften beide klare Möglichkeiten der Gastgeber und ermöglichten so das schnelle Umschalten“, berichtete Groß.

Im Angriff überzeugten neben Walterschen (12 Tore) auch Niklas Scholz (10 Tore) und Philip Hombach (7 Tore). Ebenfalls treffsicher zeigte sich Niklas Diederich, der alle seine Strafwürfe verwandelte und insgesamt sechsmal traf.

Für den SSV 95 Wissen spielten: Kilian, Reifenrath – M. Walterschen (12), Scholz (10), Hombach, Philip (7/ 1), Diederich (6/2), Mosen (4/2), Hering, Brenner (1), T. Walterschen (1), Stahl.