Im letzten Spiel der Saison in der Handball-Bezirksoberliga waren die Männer des SSV Wissen auswärts beim HSV Rhein-Nette II gefordert. Der 29:24 (13:12)-Erfolg aus Sicht der Wissener bedeutet am Ende des Tages nicht nur Rang vier in der Abschlusstabelle, sondern auch ein ausgeglichenes Punktekonto. Die Wissener kommen bei 14 Spielen auf sechs Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Nach dem etwas verkorksten Saisonstart spricht man an der Sieg von einem versöhnlichen Saisonabschluss.

In der ersten Halbzeit scheiterte der SSV immer wieder vor dem Tor. „Die Chancen, die wir heute hatten, hätten für drei Spiele gereicht“, erklärte Wissen-Trainer Andreas Groß nach der Begegnung. Somit blieb das Spiel eng, die Wissener gingen mit einer 13:12-Führung in die Kabine. Dem HSV ging immer mehr die Luft aus, was dafür sorgte, dass die Wissener Mitte der zweiten Halbzeit davon zogen. Somit war der Endstand von 29:24 aus Sicht der Wissener „ein versöhnlicher Abschluss, da wir ein ausgeglichenes Punktekonto erreicht haben“, betonte Groß.

„Im Laufe der Saison war eine starke Weiterentwicklung der Mannschaft zu erkennen. Das Highlight der Saison war definitiv das Unentschieden gegen den Vize-Meister HC Koblenz III. Am Ende des Tages trauern wir ein bisschen den verlorenen Duellen gegen den Lokalrivalen aus Betzdorf hinterher“, zog Groß sein Saisonfazit. Der SSV stellt mit Lukas Leidig zudem den Torschützenkönig der Handball-Bezirksoberliga.

Abteilungsleiter Christian Hombach zog nach dem verkorksten Start in die Saison ein positives Fazit: „Nachdem wir aus den ersten sechs Spielen nur zwei Punkte holen konnten, haben wir eine enorme Entwicklung gemacht und uns mit Punkten belohnt. Ich gratuliere zwar dem HC Koblenz IV zur Meisterschaft, dennoch hinterlässt das Nichtantreten im letzten Spiel einen faden Beigeschmack.“ Unter Umständen hätten die Wissener durch einen Sieg noch Rang drei erreichen können, wenn die Koblenzer deutlich bei der DJK Betzdorf gewonnen hätten.