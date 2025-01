Auswärts doppelt gefordert SSV-Frauen mit Sieg und Niederlage an einem Wochenende Jona Heck 24.01.2025, 13:52 Uhr

i Symbolbild dpa

Zwei Auswärtsspiele in zwei Tagen. Die Handballerinnen des SSV Wissen waren zunächst beim TuS Weibern gefordert, bevor es einen Tag später zum TV Bassenheim II ging.

In der Bezirksoberliga erwartete die Handballerinnen des SSV Wissen eine schwierige Aufgabe. Das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten aus Weibern ging am Ende deutlich mit 35:16 (18:8) an die Gastgeber. Besser machte es der SSV am darauf folgenden Tag beim TV Bassenheim II.

