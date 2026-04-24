Nach einem tollen Sieg gegen den Tabellenzweiten HC Perl hat der TV Birkenfeld im letzten Saisonspiel in Merchweiler noch immer die Chance, den dritten Platz zu erreichen.
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Ihr letztes Saisonspiel bestreiten die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld am Samstag (16 Uhr) beim TV Merchweiler II. In der Allenfeldhalle in Merchweiler geht es für das Team von Trainer Martin Rozycki noch immer um den dritten Platz. Mit einem 32:26-Sieg zu Hause gegen den HC Perl sind die Birkenfelder RW Schaumberg, die aktuell Rang drei belegen und einen Punkt Vorsprung haben, auf den Fersen geblieben.