Letzte Partie in Merchweiler Springt der TV Birkenfeld noch auf Rang drei? Sascha Nicolay 24.04.2026, 12:28 Uhr

i Der TV Birkenfeld (in rot) hat noch immer die Möglichkeit, die Bezirksliga-Saison als Dritter abzuschließen. Am Samstag geht es zum TV Merchweiler II. Es ist das letzte Spiel der Saison. Stefan Ding

Nach einem tollen Sieg gegen den Tabellenzweiten HC Perl hat der TV Birkenfeld im letzten Saisonspiel in Merchweiler noch immer die Chance, den dritten Platz zu erreichen.

Ihr letztes Saisonspiel bestreiten die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld am Samstag (16 Uhr) beim TV Merchweiler II. In der Allenfeldhalle in Merchweiler geht es für das Team von Trainer Martin Rozycki noch immer um den dritten Platz. Mit einem 32:26-Sieg zu Hause gegen den HC Perl sind die Birkenfelder RW Schaumberg, die aktuell Rang drei belegen und einen Punkt Vorsprung haben, auf den Fersen geblieben.







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