Spitzenspiel steigt am Freitag in Welling

Bereits am Freitagabend kommt es in der Handball-Oberliga Rheinland der Frauen zum Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenzweiten TV Welling und dem Spitzenreiter HC Koblenz (20 Uhr, Nettetalhalle).

Dabei können die Gäste den entscheidenden Schritt zum Titelgewinn machen, denn mit einem Sieg würden sie gegenüber den Maifelderinnen auf sechs Punkte enteilen und wären nach dem 28:22-Hinspielerfolg dann drei Spieltage vor Saisonende wegen des dann gewonnenen Direktvergleichs uneinholbar enteilt.

TVW will sich für Hinspielniederlage revanchieren

Das wiederum will TVW-Trainer Lukas Hürter mit seinem Team natürlich vereiteln. Weniger, weil er sich noch Titelchancen ausrechnet, sondern, „weil wir uns für die Hinspielniederlage revanchieren wollen“.

Eine Niederlage, die auch in der Rückschau „klar verdient war, denn Koblenz war damals einfach besser“. Was sowohl an der Stärke der Koblenzerinnen gelegen habe, als auch daran, „dass wir im Hinspiel keinen guten Tag erwischt haben“, so Hürter.

Welling geht selbstbewusst ins Gipfeltreffen

Ein guter Tag ist nun wiederum unbedingt vonnöten, um den Tabellenführer zu besiegen. An dessen Titelgewinn hat Wellings Trainer keine Zweifel: „Unabhängig davon, ob sie bei uns gewinnen oder nicht, werden sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Der HCK spielt eine starke Saison. Die Mannschaft ist stabiler und personell besser aufgestellt als letztes Jahr.“

Doch in das Spitzenspiel kann Welling durchaus selbstbewusst hineingehen, denn die TVW-Frauen haben mit sieben Siegen in Folge die aktuell längste Siegesserie in der Liga vorzuweisen.

„Diese Serie wollen wir natürlich ausbauen. Freitagabendspiele sind für uns immer etwas Besonderes. Wir werden aber auch eine besondere Leistung zeigen müssen, wenn die Siegesserie nicht reißen soll“, erklärt Hürter, der nicht den kompletten Kader aufbieten kann, sondern auch auf Spielerinnen aus der A-Jugend zurückgreifen muss.