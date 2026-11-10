Gute Leistung der TVBE-Frauen Spitzenreiter HSG Kastellaun ist für Bad Ems zu stark Stefan Nink 10.11.2026, 13:47 Uhr

i dpa / Tom Weller. dpa

Nach 3:1 Zählern aus den Kellerduellen in Daun und Koblenz wollten die Handballerinnen des TV Bad Ems gegen Primus HSG Kastellaun-Simmern ihre Zähne zeigen. Das Top-Team von Hunsrück entspricht jedoch einer anderen Kragenweite.

Es war zu erwarten: Der verlustpunktfreie Oberliga-Tabellenführer HSG Kastellaun-Simmern war für die Handballerinnen des TV Bad Ems eine Nummer zu groß und nahm mit einem letztlich ungefährdeten 34:22 (19:9) die Punkte aus der Kurstadt mit. „Wir können dennoch zufrieden sein, denn die HSG hat uns nicht in Grund und Boden gespielt“, so TVBE-Coach Frank Schaust nach dem Schlusssignal in der Silberauhalle.







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