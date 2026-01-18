Handball-Bezirksoberliga Spitzenreiter bestraft technische Fehler der TuS-Ladys Stefan Nink 18.01.2026, 14:25 Uhr

i Symbolbild dpa

Die ausgewiesene Klasse des Bezirksoberliga-Spitzenreiters TV Idstein mussten die Handballerinnen des TuS Holzheim anerkennen. Am Hexenturm verlor das Team von Jens und Nicole Steckel letztlich deutlich mit 18:31 (9:14).

Der Terminplan der Bezirksoberliga sieht für die Handballerinnen des TuS Holzheim im neuen Jahr ein gepfeffertes Programm vor. Nachdem die Schützlinge von Jens und Nicole Steckel beim verlustpunktfreien Spitzenreiter TV Idstein eine am Ende deutliche 18:31 (9:14)-Niederlage schlucken mussten, wird sich am nächsten Sonntag, 18 Uhr, mit dem Tabellenzweiten TSG Münster im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen den TuS-Ladys ein weiteres Spitzenteam ...







