HSG Kastellaun/Simmern Spielmacher Sasa Puljizovic wird zum Stand-by-Spieler 28.02.2025, 14:21 Uhr

i Sasa Puljizovic (rotes Trikot) kämpft sich durch, ab der kommenden Saison wird der bosnische Ex-Profi aber nur noch als Stand-by-Akteur der HSG Kastellaun/Simmern zur Verfügung stehen. Den Spielmacher plagen einige körperliche Beschwerden. Puljizovic wird sich auf seinen Job als Trainer der HSG-Frauen konzentrieren. B&P Schmitt

Es läuft richtig gut in dieser Saison für Regionalligist HSG Kastellaun/Simmern. So soll es auch nächste Runde weitergehen – mit fast identischem Personal. Einen schwerwiegenden Verlust wird es aber geben.

Die Planungen bei der HSG Kastellaun/Simmern für die kommende Saison in der Handball-Regionalliga Südwest sind so gut wie abgeschlossen. Der Sportliche Leiter Laszlo Gilanyi und der Trainer Mirza Cehajic setzen in der Zusammensetzung des Spielerkaders diesmal auf Kontinuität, eine gravierende Veränderung wird es dennoch geben.

