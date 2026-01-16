HSG Kastellaun/Simmern II Spieler lehnen Trainer-Rücktritt ab Michael Bongard 16.01.2026, 10:14 Uhr

i Max Wetstein (mittlere Reihe, links) und Markus Frank (mittlere Reihe, Zweiter von rechts) bilden weiter das Trainerduo bei der HSG Kastellaun/Simmern II. Einen Rücktritt lehnten die Spieler nach dem bisher schwachen Saisonverlauf ab. Katharina Geis

Im Abstiegskampf der Oberliga hat das Trainerduo der HSG Kastellaun/Simmern II sein Amt zur Verfügung gestellt, aber die Spieler lehnten den Rücktritt ab. Gemeinsam will man in den restlichen zehn Partien den Abstieg in die Verbandsliga vermeiden.

Die Lage ist prekär bei der HSG Kastellaun/Simmern II vor dem Start der Restrunde in der Handball-Oberliga: Die Reserve ist nach Abzug der zwei Punkte (wegen Schiedsrichter-Untersoll) punktgleich mit dem Tabellenvorletzten TuS Weibern. Wenn der Meister (sehr wahrscheinlich Wittlich) nicht die Aufstiegsrunde zur Regionalliga meistert, ist dieser vorletzte Rang ein Abstiegsplatz.







