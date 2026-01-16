Im Abstiegskampf der Oberliga hat das Trainerduo der HSG Kastellaun/Simmern II sein Amt zur Verfügung gestellt, aber die Spieler lehnten den Rücktritt ab. Gemeinsam will man in den restlichen zehn Partien den Abstieg in die Verbandsliga vermeiden.
Die Lage ist prekär bei der HSG Kastellaun/Simmern II vor dem Start der Restrunde in der Handball-Oberliga: Die Reserve ist nach Abzug der zwei Punkte (wegen Schiedsrichter-Untersoll) punktgleich mit dem Tabellenvorletzten TuS Weibern. Wenn der Meister (sehr wahrscheinlich Wittlich) nicht die Aufstiegsrunde zur Regionalliga meistert, ist dieser vorletzte Rang ein Abstiegsplatz.