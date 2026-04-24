Mit dem eigenen Nachwuchs plus vielen starken Neuzugängen vom HSC Schweich will die HSG Kastellaun/Simmern am 3. Mai in eigener Halle den Sprung in die B-Juniorinnen-Bundesliga schaffen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
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Die Rheinland-Pfalz-Qualifikation zur B-Juniorinnen-Bundesliga im Handball findet am 3. Mai ab 10 Uhr in der Kastellauner IGS-Halle statt – die HSG Kastellaun/Simmern ist nicht nur der Ausrichter, die Mädels von Coach Sasa Puljizovic und seinem Co-Trainer Zdravko Guduras mischen auch voll um den Aufstieg in die Bundesliga mit.