Qualiturnier am 3. Mai Spielen die Kastellauner B-Mädels bald Bundesliga? Michael Bongard 24.04.2026, 15:50 Uhr

i Sasa Puljizovic bereitet die B-Mädels der HSG Kastellaun/Simmern derzeit intensiv auf die Bundesliga-Quali in der eigenen IGS-Halle am 3. Mai vor. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Mit dem eigenen Nachwuchs plus vielen starken Neuzugängen vom HSC Schweich will die HSG Kastellaun/Simmern am 3. Mai in eigener Halle den Sprung in die B-Juniorinnen-Bundesliga schaffen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die Rheinland-Pfalz-Qualifikation zur B-Juniorinnen-Bundesliga im Handball findet am 3. Mai ab 10 Uhr in der Kastellauner IGS-Halle statt – die HSG Kastellaun/Simmern ist nicht nur der Ausrichter, die Mädels von Coach Sasa Puljizovic und seinem Co-Trainer Zdravko Guduras mischen auch voll um den Aufstieg in die Bundesliga mit.







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