Kracher gegen Dansenberg „Spiel um Platz 3“ für die HSG Kastellaun/Simmern 31.01.2025, 15:39 Uhr

i Starker Neuzugang: Auch dank Rückraum-Ass Max Grethen (am Ball) hat sich die HSG Kastellaun/Simmern in dieser Runde verbessert und kann mit einem Heimsieg am Sonntag im Topspiel mit dem Dritten TuS Dansenberg nach Punkten gleichziehen. B&P Schmitt

Der Tabellenvierte Kastellaun/Simmern hat bisher alle Heimspiele in dieser Saison gewonnen - bis auf das 25:30 gegen den Ersten Homburg und das 30:30 gegen den Zweiten Vallendar. Gegen den Dritten Dansenberg soll der erste Sieg in einem Topspiel her.

16. Spieltag (von 26) in der Handball-Regionalliga Südwest, fünftletztes Heimspiel für die HSG Kastellaun/Simmern – und das hat es am Sonntag (17 Uhr) in sich: In der IGS-Halle begrüßt der Tabellenvierte Kastellaun den Dritten TuS Kaiserslautern-Dansenberg, der in der Vorsaison noch in der 3.

