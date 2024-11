Gegner bat um Verlegung Spiel der HSG Sinzig fällt aus Lutz Klattenberg 22.11.2024, 15:09 Uhr

i Die HSG Sinzig spielt am Samstag nicht wie geplant beim Tabellenvorletzten TV Bassenheim. Der hat kurzfristig um Verlegung gebeten. dpa

Die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler muss in der Handball-Verbandsliga an diesem Wochenende kurzfristig zuschauen.

Sinzig. Eigentlich hätte die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler in der Handball-Verbandsliga Ost am Samstag (19.30 Uhr) beim TV Bassenheim in der Karmelenberghalle spielen sollen. Daraus wird nun nichts. Der Gegner hat kurzfristig aus internen Gründen um Verlegung gebeten.

