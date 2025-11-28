HSG Birkenfeld verliert erneut Sonderlob für Pauline Hahnefeld und Svea Switala Sascha Nicolay 28.11.2025, 15:19 Uhr

i Angelina Meiswinkel (links) feuerte ihr TEam bei den HF Köllertal trotz eines Fünf-Tore-Rückstands noch an. Stefan Ding

Obwohl es erneut eine Niederlage setzte, hatte Dominik Schwindling diesmal Spaß am Auftritt seiner HSG Birkenfeld. Der Trainer freute sich über die mannschaftliche Geschlossenheit und den Einsatz, den seine Spielerinnen zeigten.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach haben auch ihr Auswärtsspiel bei den HF Köllertal verloren. In der Halle in Riegelsberg hieß es am Ende 24:21 (13:10) für die Gastgeberinnen. Anders als bei der Heimniederlage sechs Tage zuvor gegen den TV Kirkel (21:23) war Birkenfelds Trainer Dominik Schwindling diesmal sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Equipe.







