„Klassentreffen“ in 2. Liga So geht’s dem Holzheimer Trio in Hüttenberg und Ferdorf René Weiss 23.12.2025, 17:17 Uhr

i Paul Ohl erzielte beim knappen Hüttenberger Sieg in Ferndorf fünf Tore für sein Team. René Weiss

Drei Holzheimer Talente erleben in der 2. Bundesliga Höhen und Tiefen. Während Philip Würz beim TuS Ferndorf verletzt zuschauen muss, spielen die Ohl-Brüder Paul und Lasse mit dem TV Hüttenberg im Mittelfeld. Jetzt kam’s zum Wiedersehen.

Sie hatten sich das Duell auf der Platte gewünscht, aber dieses kam für Philip Würz ein paar Wochen zu früh. So standen der Kreisläufer des TuS Ferndorf und Paul Ohl nach Spielschluss am Spielfeldrand und tauschten sich aus. Würz in Alltagskleidung, Ohl im Trikot des TV Hüttenberg.







