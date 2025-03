Zwei Auswärtspartien innerhalb von 44 Stunden – und am Ende stand die optimale Ausbeute zu Buche: Die Verbandsliga-Handballer der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler haben ihren Doppelspieltag erfolgreich gemeistert. Bei Schlusslicht HB Mülheim-Urmitz III setzte sich die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Enke klar mit 37:24 (13:12) durch. Beim SV Untermosel wurde es knapper. Die Enke-Sieben aber gewann auch in Kobern-Gondorf, ohne Tom Weingärtner, mit 28:26 (12:14).

In Mülheim tat sich die HSG zunächst schwer mit der offensiven Deckung der Gastgeber und sah sich einem 4:8-Rückstand konfrontiert. „Die Mannschaft hat sich dann aber gegenseitig hervorragend geholfen. Einmal mehr Beleg unseres starken Teamgeistes“, freute sich Enke. Die HSG glich kurz vor der Pause wieder zum 11:11 aus und dominierte danach die zweite Halbzeit, auch dank eines gut aufgelegten Kevin Weiß im Tor.

Sinziger Routine macht sich bezahlt

In Kobern fiel die Entscheidung erst in den Schlussminuten. „Zu Beginn haben wir das Spiel von Freitag noch deutlich gespürt. Wir sind ja auch in der Mehrheit schon fortgeschrittenen Alters. Am Ende aber hat sich diese Routine doch wieder ausgezahlt“, erklärte Enke.

Die HSG machte nach dem 25:25 (57.) schlicht keinen Fehler mehr, während Untermosel zu hastig agierte und abschloss. „Wir haben deren Fehler dann einfach gut ausgenutzt. Zuvor war die Partie über die gesamte Distanz sehr ausgeglichen“, berichtete Enke.

Nach dem kommenden spielfreien Wochenende stehen für die HSG erneut zwei Partien binnen 48 Stunden auf dem Plan. Erst geht es zur zweitplatzierten HSG Römerwall, dann kommt der HV Vallendar II, der bereits als Meister feststeht, in die Remagener Rheinhalle zum letzten Heimspiel.

HSG gegen Mülheim-Urmitz: Krupp, Weiß; Schnur (4), Rolser (2) , Kleiner (3), Ostgathe (2), Enke (9), Weingärtner (7/2), Breitbach (5), Vorst (5), Arzdorf.

HSG gegen Untermosel: Krupp, Weiß; Schnur (2), Rolser (2), Ostgathe (12/3), Enke (1), Kleiner (2), Vorst (7), Breitbach (2), Arzdorf.