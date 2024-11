Heimspiel gegen Untermosel Sinziger Gegner kommt mit dem erfolgreichsten Werfer Lutz Klattenberg 15.11.2024, 10:42 Uhr

i Die HSG Sinzig erwartet am Sonntag Aufsteiger SV Untermosel. Der hat den bislang besten Torschützen der Liga in seinen Reihen. dpa

Handball-Verbandsligist HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler erwartet am Samstag einen Gegner, in dessen Reihen der bislang erfolgreichste Werfer der Liga steht.

Sinzig. Nach der bitteren Niederlage in letzter Sekunde bei der HSG Westerwald hat Handball-Verbandslist HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler am Sonntag (17 Uhr) zum vorletzten Mal Heimrecht in diesem Jahr. Das Team um Spielertrainer Daniel Enke erwartet Aufsteiger SV Untermosel in der Rheinhalle und will den Anschluss an die vorderen Ränge wahren.

