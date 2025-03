Innerhalb von 72 Stunden stehen der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler im Saisonendspurt in der Handball-Verbandsliga Ost zwei Topspiele bevor. Zunächst geht es am Donnerstagabend (20.15 Uhr) auf die andere Rheinseite zur HSG Römerwall, denen die Vizemeisterschaft schon sicher ist. Am Samstag (19 Uhr) kommt es dann zum Heimabschied in der Remagener Rheinhalle gegen den HV Vallendar II, der verlustpunktfrei seit dem vergangenen Wochenende als Meister feststeht.

Derweil verdichten sich die Anzeichen immer mehr, dass es für die HSG ein Abschied für eine längere Zeit aus dem Seniorenhandball ist. „Endgültig kann man es vermutlich erst dann sagen, wenn die Meldefristen abgelaufen sind. Aber es sieht nicht danach aus, dass wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammen bekommen“, zeigt HSG-Spielertrainer Daniel Enke auf.

Eine interessante Abschiedstour für Sinzig

Und so dürfte es eine Abschiedstour sein mit interessantem sportlichen Rahmen. In beiden anstehenden Partien sind die Kombinierten von Rhein und Ahr Außenseiter. „Das sind zwei wirklich tolle Spiele, in denen wir, personell gut aufgestellt, munter mithalten wollen.“ Mit Römerwall verbindet die HSG über die vergangenen Jahre eine gemeinsame sportliche Vergangenheit, auch der Abstieg aus der Rheinlandliga im Vorjahr. Zudem durften die Kombinierten des Öfteren in der Vergangenheit die Trainingsstätten der Römerwaller mitnutzen, als die Rheinhalle nicht zur Verfügung stand.

Gegen Vallendar wird die größte sportliche Herausforderung der Saison erwartet. Mit 18 Siegen in 18 Partien und einem positiven Torverhältnis von 201 dominierte die Regionalligareserve auf dem Weg zum Titel. „Für unser letztes Heimspiel hätte es also keinen besseren Gegner geben können. Wir wollen unseren Zuschauern unbedingt noch einmal ein schönes Spiel bieten und zeigen, was wir können“, sagt Enke, der mit seiner Mannschaft noch immer den dritten Tabellenplatz im Auge hat.