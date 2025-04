Noch einmal spielt die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler in der Handball-Verbandsliga. Und wie es nach der Saison weitergeht, ist immer noch unklar.

Am Samstag (19 Uhr) fährt die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler zur HSG Horchheim/Lahnstein zum letzten Saisonspiel in der Handball-Verbandsliga Ost. Für die Kombinierten von Rhein und Ahr wird es wahrscheinlich sogar das letzte Pflichtspiel für lange Zeit in der Vereinsgeschichte sein.

„Das letzte Wort ist immer noch nicht gesprochen, aber es sieht weiter ganz danach aus“, sagt HSG-Spielertrainer Daniel Enke. „Unsere Altersstruktur, einige Jungs, die aufhören oder umziehen, dazu der fehlende Nachwuchs. Ich sehe da aktuell keine Lösung“, berichtet Enke weiter.

Für einige könnte es das letzte Spiel der Laufbahn sein

So könnte es für einige Akteure auch das letzte Spiel ihrer Laufbahn sein. „Man geht auf jeden Fall mit einem komischen Gefühl in die Halle. Auch wenn schon einige bei uns über 40 sind und sich darauf eingestellt haben“, erklärt Enke.

Sportlich sind die Gegebenheiten einfacher. Mit einem Sieg sind die Kombinierten auf jeden Fall Tabellendritter, schlechter als der vierte Platz kann es nicht werden. Die personellen Voraussetzungen sind allerdings ungünstig. Enke: „Aktuell haben wir eine Wechselmöglichkeit. Ich sehe uns also nur bedingt in der Favoritenrolle. Aber natürlich will man als Sportler nie verlieren, und wir wollen einfach zusammen noch mal einen schönen Abschluss haben.“