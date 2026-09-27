Enge Kiste in Bad Sobernheim Sieg entschädigt Stumps für die schmerzenden Knochen Tina Paare 27.09.2026, 14:28 Uhr

i Textilprobe: Der Abwehrspieler aus Bingen versucht, den Bad Sobernheimer Daniel Murschel (grünes Trikot) mit einem Griff ans Trikot zu stoppen. Klaus Castor

Die Handballer des HSV Sobernheim mögen es spannend. Mit zwei Toren unterlagen sie zum Auftakt in Mutterstadt, in der Vorwoche gewannen sie mit einem Tor in Worms, und auch das Heimspiel gegen GW Bingen-Büdesheim war umkämpft.

Ein Gegner, gegen den sich der HSV Sobernheim oft schwertat, dazu etliche Ausfälle: Die Voraussetzungen waren nicht die besten gewesen beim Heimspiel gegen Grün-Weiß Bingen-Büdesheim. Doch mit vereinten Kräften schaffte es der HSV, das Spiel der Handball-Bezirksoberliga trotzdem auf seine Seite zu ziehen.







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