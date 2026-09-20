TuS Holzheim verdient Respekt Siebter Wettenberger Feldspieler verhindert die Wende Stefan Nink 20.09.2026, 08:07 Uhr

i Nachdem Finn Langenau (am Ball) per Doppelschlag auf 23:25 verkürzt hatte, schien die Wende für die Holzheimer gegen Titelaspirant HSG Wettenberg in greifbare Nähe gerückt zu sein. Doch der Regionalliga-Absteiger zog dem TuS dann mit dem siebten Feldspieler den Zahn. Andreas Hergenhahn

Der Traum von einer faustdicken Überraschung hat sich für die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim nicht erfüllt. Doch beim 24:30 gegen die HSG Wettenberg ließen die Handballer ihr Herz auf der Platte und verdienten sich den Applaus ihrer Anhänger.

Bei ihrer Saisonpremiere vor eigenem Publikum mussten die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim im Duell der früheren Regionalligisten zwar der HSG Wettenberg mit 24:30 (9:15) die Zähler überlassen, doch die Ardecker konnten nach engagiert geführten 60 Minuten letztlich erhobenen Hauptes das Feld verlassen.







Artikel teilen

Artikel teilen