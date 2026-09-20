Der Traum von einer faustdicken Überraschung hat sich für die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim nicht erfüllt. Doch beim 24:30 gegen die HSG Wettenberg ließen die Handballer ihr Herz auf der Platte und verdienten sich den Applaus ihrer Anhänger.
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Bei ihrer Saisonpremiere vor eigenem Publikum mussten die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim im Duell der früheren Regionalligisten zwar der HSG Wettenberg mit 24:30 (9:15) die Zähler überlassen, doch die Ardecker konnten nach engagiert geführten 60 Minuten letztlich erhobenen Hauptes das Feld verlassen.