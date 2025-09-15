Zum Auftakt war die Chancenverwertung das Problem, dieses Mal die Zahl der technischen Fehler zu hoch. Die Handballerinnen des HSV Sobernheim sind noch nicht richtig in der neuen Saison angekommen.

Das Positive vorweg: In ihrem ersten Heimspiel ließen die Handballerinnen des HSV Sobernheim eine positive Entwicklung erkennen. „Wir hatten viele gute Momente. Auch unsere Wurfausbeute war deutlich besser als gegen Wittlich“, sagte Marius Walter, einer der HSV-Trainer. Dennoch schafften es die Gastgeberinnen nicht, sich mit den ersten Regionalliga-Punkten zu belohnen, mussten sich der VTV Mundenheim mit 28:32 (12:14) geschlagen geben.

Nicht nur die ausgeglichene Anfangsphase deutete darauf hin, dass mehr drin gewesen wäre. In der 17. Minute gingen die HSV-Frauen durch einen von Franziska Teuscher verwandelten Siebenmeter mit 9:8 in Führung. Doch das Momentum konnte das Team nicht nutzen, blieb im Anschluss fast sieben Minuten ohne eigenen Treffer. „Wir geraten mit 9:11 ins Hintertreffen, weil wir vorne ein paar technische Fehler machen, auch einen Fehlwurf haben“, berichtete Walter und schob hinterher: „Das hat uns ziemlich wehgetan.“

Enge Deckung von Fine Teuscher bereitet HSV Probleme

Technische Unzulänglichkeiten leisteten sich die Gastgeberinnen in der Summe zu viele – und mehr als der Kontrahent. Vor Probleme stellten die Pfälzerinnen den HSV auch mit der engen Deckung von Fine Teuscher. „Fine hatte in den ersten fünf bis zehn Minuten die Hauptaktionen im Angriff. Als der Gegner vom 5:1 in die Manndeckung übergegangen ist, hatten wir die Lücken, haben sie aber nicht richtig genutzt“, analysierte Walter.

Sein Team lief lange Zeit einem Rückstand hinterher – direkt nach der Pause war es nur ein Tor, in Minute 36 waren es bereits vier Treffer. Dagegen anzukämpfen und sich immer wieder heranzuarbeiten, kostete viel Kraft. Da Saskia Zentellini und Franziska Bamberger fehlten, hatten die Trainer die Abwehr umgestellt. Walter: „Auf das neue System kann man aufbauen. Wenn wir vorne noch ein bisschen ruhiger werden, dann passt das.“

HSV Sobernheim: Schmall/Renzmann-Schmidt – K. Maschtowski (7), Scholl (6), Fr. Teuscher (5/4), Nyquist (4), M. Maschtowski (4), Fe. Teuscher (2), Kehrein, Reuther, Desch, Alt.