HSV Sobernheim auf Erfolgskurs Sieben auf einen Streich: Spitzenreiter baut Serie aus Tina Paare 09.11.2026, 14:13 Uhr

i Es läuft bei Paul Mitschke (vorne) und seinem HSV Sobernheim. Fünf Treffer erzielt der schnelle Flügelflitzer bei der HSG Zotzenheim. Klaus Castor

Mit der Rolle des Gejagten können sich die Handballer des HSV Sobernheim anfreunden. In der HSG Zotzenheim räumten sie einen weiteren Kontrahenten aus dem Weg.

Mission erfüllt: Die Handballer des HSV Sobernheim haben die Tabellenführung in der Bezirksoberliga verteidigt. Und das überzeugend, denn in der HSG Zotzenheim/St. Johann/Sprendlingen bezwangen sie einen Kontrahenten aus dem oberen Tabellendrittel. Mit dem 28:22 (11:8) bauten sie ihre Serie weiter aus, haben mittlerweile sieben Siege in Folge eingefahren.







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