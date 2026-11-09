HSV Sobernheim auf Erfolgskurs
Sieben auf einen Streich: Spitzenreiter baut Serie aus
Es läuft bei Paul Mitschke (vorne) und seinem HSV Sobernheim. Fünf Treffer erzielt der schnelle Flügelflitzer bei der HSG Zotzen
Es läuft bei Paul Mitschke (vorne) und seinem HSV Sobernheim. Fünf Treffer erzielt der schnelle Flügelflitzer bei der HSG Zotzenheim.
Klaus Castor

Mit der Rolle des Gejagten können sich die Handballer des HSV Sobernheim anfreunden. In der HSG Zotzenheim räumten sie einen weiteren Kontrahenten aus dem Weg.

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Mission erfüllt: Die Handballer des HSV Sobernheim haben die Tabellenführung in der Bezirksoberliga verteidigt. Und das überzeugend, denn in der HSG Zotzenheim/St. Johann/Sprendlingen bezwangen sie einen Kontrahenten aus dem oberen Tabellendrittel. Mit dem 28:22 (11:8) bauten sie ihre Serie weiter aus, haben mittlerweile sieben Siege in Folge eingefahren.
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