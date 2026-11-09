Mit der Rolle des Gejagten können sich die Handballer des HSV Sobernheim anfreunden. In der HSG Zotzenheim räumten sie einen weiteren Kontrahenten aus dem Weg.
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Mission erfüllt: Die Handballer des HSV Sobernheim haben die Tabellenführung in der Bezirksoberliga verteidigt. Und das überzeugend, denn in der HSG Zotzenheim/St. Johann/Sprendlingen bezwangen sie einen Kontrahenten aus dem oberen Tabellendrittel. Mit dem 28:22 (11:8) bauten sie ihre Serie weiter aus, haben mittlerweile sieben Siege in Folge eingefahren.