Während bei den Oberliga-Handballerinnen des TV Engers im zweiten Anlauf der Knoten geplatzt ist, müssen sich die Frauen der SF Neustadt in der Tabelle erst mal weit hinten einreihen. Doch die Leistung lässt auf Besserung hoffen.

Nach Auswärtsniederlagen zum Saisonauftakt in der Handball-Oberliga der Frauen wollten es die Teams der SF Neustadt und des TV Engers vor heimischer Kulisse besser machen. Das gelang nur den Engerserinnen, die sich mit drei Toren Vorsprung gegen die HSG Mertesdorf-Ruwertal behaupteten. Neustadt musste sich dem TuS Weibern geschlagen geben – ebenfalls mit drei Toren Unterschied.

SF Neustadt – TuS Weibern 26:29 (12:16). „Nach der Niederlage gegen Hunsrück haben wir uns vorgenommen, die erste Punkte im Spiel gegen den Aufsteiger aus Weibern zu holen“, sagte Neustadts neuer Trainer Dariusz Bugaj, der mit dem Beginn des Spiels auch zufrieden war. „Lange Zeit sah es gut aus, bis zur 25. Minute war das Spiel ausgeglichen“, sagte er. „Wir haben sehr gut in der Abwehr gekämpft und hatten dazu noch die starke Helena Kick im Tor.“ Danach habe sich die Effektivität im Abschluss verschlechtert, „wir haben zu viele Bälle verworfen“. Obwohl Neustadt nach der Pause die Abwehr umstellte, blieb die Wende aus. „Eine schmerzhafte Heimniederlage“, bilanzierte Bugaj.

TV Engers – HSG Mertesdorf-Ruwertal 25:22 (11:14). Derya Akbulut, die Engerser Spielertrainerin, war happy nach dem Sieg. „Wir haben gekämpft bis zum Ende!“, stellte sie zufrieden fest, nachdem ihr Team das Spiel kurz vor der Schlusssirene gedreht hatte. In der 47. Minute lag der TVE noch mit 18:21 zurück, die zweite Niederlage drohte. Doch fünf Minuten vor dem Ende war wieder alles offen. Engers glich zum 21:21 durch Akbulut aus. Zwar gelang den Gästen noch einmal die Führung, doch damit hatte die HSG ihr Pulver verschossen. „Zu Beginn haben wir wieder klare Chancen nicht umgewandelt“, bilanzierte Akbulut, die in der Abwehr vor der Pause noch „große Lücken“ erkannte. „In der zweiten Halbzeit waren wir kämpferisch stärker als Mertesdorf und wollten die zwei Punkte unbedingt in Engers behalten“, berichtete sie von einer tollen Stimmung in voller Halle. „Lena Brink, die uns ausgeholfen hat, war ein wichtiger Faktor mit sechs Toren, davon drei vom Siebenmeterpunkt“, gab’s noch ein Sonderlob der Spielertrainerin.

HSG Römerwall landet klaren Erfolg beim Heimauftakt

Eine Woche nach dem 24:31-Auswärtssieg beim HC Koblenz II hat die HSG Römerwall in der Verbandsliga Ost nachgelegt und den SV Untermosel mit 43:29 (25:13) geschlagen. Anders als in Koblenz kam die HSG vor heimischer Kulisse gut in die Partie und lag nach weniger als sieben Minuten bereits mit 7:2 in Führung. Besonders der erst 18-jährige Mark Grathoff erwies sich als treffsicher, insgesamt standen für den Nachwuchs-Spielmacher am Ende zehn Tore zu Buche. 25 Toren in 30 Minuten lautete die beeindruckende Angriffsbilanz der Mannschaft aus Bad Hönningen und Rheinbrohl, die schon zur Pause für eine Vorentscheidung gesorgt hatte. Viele Wechsel und der mehr als beruhigende Vorsprung führten allerdings dazu, dass die Mannschaft von Spielertrainer Tim Binnes in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Chancen zuließ und der eigene Spielfluss zeitweise verloren ging. So erhöhte sich der Römerwaller Vorsprung kaum noch. Dennoch stand am Ende ein deutlicher 43:29-Heimsieg auf der Anzeigetafel, bei dem sich elf Römerwaller in die Torschützenliste eintragen konnten. red