Letzte Spieltage schreiben oft ganz eigene Geschichten. Vor allem dann, wenn die Zeichen auf Abschied stehen. So wie bei den SF Neustadt in der Frauen-Oberliga.

In der Handball-Oberliga der Frauen verabschiedet sich Frank Liepold als Trainer der SF Neustadt und wünscht sich zum Abschied einen Heimsieg gegen den HSC Schweich. Die Spielerinnen des TV Engers stehen parallel in Wittlich vor einer schwer einzuschätzenden Aufgabe.

HSG Wittlich II – TV Engers (Sa., 15 Uhr, BBS-Halle, Wittlich). Für die Handballerinnen des TV Engers ist das Ziel für den letzten Spieltag schnell zusammengefasst: Rang vier in der Tabelle behaupten, dafür soll ein Sieg gegen die Reserve der HSG Wittlich zum Saisonabschluss her. „Wir gehen motiviert in die Partie, da wir gegen Wittlich noch etwas gutzumachen haben“, berichtet TVE-Spielertrainerin Derya Akbulut. Vergangenen Dezember verpassten Akbuluts Schützlinge beim 25:25-Remis knapp einen Sieg. „Wir wollen mit viel Tempo in das Spiel gehen. Wittlich ist schwer einzuschätzen, da immer unterschiedliche Spielerinnen auf der Platte stehen, auch aus der ersten Mannschaft“, fasst Akbulut die besondere Herausforderung, die der Gegner darstellt, zusammen. Neben mehr Tempo wird die Übungsleiterin auch eine Verbesserung in der Treffsicherheit ihrer Schützlinge sehen wollen.

SF Neustadt – HSC Schweich (Sa., 17 Uhr, Bürgerhaushalle). Für SF-Trainer Frank Liepold ist das Spiel gegen den HSC Schweich auch sein letztes Spiel als Trainer der Neustädterinnen. „Für mich wird es am Samstagabend sicher emotional werden, dieses großartige Team abzugeben“, meint Liepold. Nach dem 30:27-Auswärtssieg in Bad Ems vergangene Woche soll mit einem Sieg vor eigenem Publikum gegen Schweich der Saisonabschluss perfekt gemacht werden. Sollte Hunsrück II gegen den Tabellenletzten Daun maximal Unentschieden spielen und die Westerwälderinnen ihr Spiel gewinnen, könnte Neustadt durch den direkten Vergleich mit Hunsrück noch auf Rang neun vorrücken. Unabhängig davon wird es nach Spielende wohl emotional werden: „Nach dem Spiel werden wir einen gebührenden Saisonabschluss feiern“, verspricht Liepold.